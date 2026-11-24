Fatehabad News: बुलडोजर से नष्ट किए 33 मॉडिफाइड साइलेंसर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 24 Nov 2026 11:10 PM IST
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फतेहाबाद। ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के दौरान जब्त किए गए 33 मॉडिफाइड साइलेंसर और छह प्रेशर हॉर्न बुलडोजर से कुचलकर नष्ट कर दिए। पुलिस ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने पर चालान सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
थाना ट्रैफिक प्रभारी उपनिरीक्षक जय सिंह ने बताया कि जिले में ध्वनि प्रदूषण रोकने और यातायात व्यवस्था सुरक्षित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से अवैध साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए थे। जब्त उपकरणों का दोबारा इस्तेमाल रोकने के लिए इन्हें बुलडोजर से नष्ट करवाया गया।
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तेज आवाज से विद्यार्थियों और मरीजों को परेशानी
पुलिस के अनुसार मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखों जैसी आवाज निकलती है। वहीं प्रेशर हॉर्न की तेज आवाज से विद्यार्थियों, बुजुर्गों और मरीजों को परेशानी होती है। अचानक तेज हॉर्न बजने से वाहन चालकों का ध्यान भटकता है और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। जय सिंह ने कहा कि निर्धारित मानकों के विपरीत साइलेंसर लगवाने और प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ चालान सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से गैरकानूनी बदलाव नहीं करवाने और अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाने की अपील की।
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थाना ट्रैफिक प्रभारी उपनिरीक्षक जय सिंह ने बताया कि जिले में ध्वनि प्रदूषण रोकने और यातायात व्यवस्था सुरक्षित बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से अवैध साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न जब्त किए गए थे। जब्त उपकरणों का दोबारा इस्तेमाल रोकने के लिए इन्हें बुलडोजर से नष्ट करवाया गया।
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तेज आवाज से विद्यार्थियों और मरीजों को परेशानी
पुलिस के अनुसार मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखों जैसी आवाज निकलती है। वहीं प्रेशर हॉर्न की तेज आवाज से विद्यार्थियों, बुजुर्गों और मरीजों को परेशानी होती है। अचानक तेज हॉर्न बजने से वाहन चालकों का ध्यान भटकता है और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। जय सिंह ने कहा कि निर्धारित मानकों के विपरीत साइलेंसर लगवाने और प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ चालान सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से गैरकानूनी बदलाव नहीं करवाने और अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाने की अपील की।
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