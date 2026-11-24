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कॉलोनीवासियों का आरोप है कि वर्षों पहले सुविधाओं का भरोसा देकर प्लॉट बेचे गए लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं हुए। कॉलोनीवासियों के अनुसार वर्ष 2006-07 में गणेश एन्क्लेव विकसित करते समय कॉलोनाइजर ने कई सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था। इनमें बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था, आधुनिक मुख्य द्वार, सुरक्षाकर्मी, कम्युनिटी सेंटर, ग्रीन पार्क, मंदिर और कॉम्प्लेक्स शामिल थे।इसके अलावा प्रत्येक गली को इंटरलॉकिंग टाइलों से पक्का करने और स्ट्रीट लाइट लगाने का वादा भी किया गया था। लोगों का कहना है कि इन सुविधाओं के भरोसे उन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदे थे। इसके बावजूद अधिकांश सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं करवाई गईं।इससे प्लॉट धारकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब प्रशासन की ओर से कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई और मौके पर प्लॉटों की खरीद-फरोख्त व रजिस्ट्री पर रोक लगाने के आदेश के बाद विवाद और गहरा गया है। कॉलोनी वासियों ने इस मामले की शिकायत जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी दी थी। उन्होंने निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी।प्लॉटधारकों ने प्रशासन से आरक्षित सार्वजनिक जमीन की स्थिति की जांच करवाने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। इस मौके पर कॉलोनी प्रधान चंद्रप्रकाश बोस्ती, पूर्व सरपंच सुखदेव सिंह धारसूल, पीडी शर्मा, अजय कादयान, दलबीर सिंह मेडल, किशनलाल नैन, रमेश लांबा, राजेश जांगड़ा, निहाल सिंह, भानीराम, गुलाब सिंह, रूड़ाराम, विजय मुंझाल, मांगेराम गोयल और अजय मेहता सहित बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी मौजूद रहे।सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन बेचने का आरोपकॉलोनीवासियों ने आरोप लगाया कि कम्युनिटी सेंटर, ग्रीन पार्क, सीवरेज डिस्पोजल प्लॉट, कॉम्प्लेक्स और कुछ गलियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक जमीन को भी कॉलोनाइजर ने कथित तौर पर बेच दिया। इससे न केवल कॉलोनी का नियोजित विकास प्रभावित हुआ बल्कि प्लॉट धारकों के साथ किए गए वादों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जिन सुविधाओं के नाम पर प्लॉटों की कीमत वसूली गई उन्हीं सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन का कथित रूप से व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है।