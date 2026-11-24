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साइबर क्राइम थाना प्रभारी एवं जांच अधिकारी राहुल देव ने बताया कि आरके कॉलोनी निवासी अतिंद्र पाल को ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर बाजार में निवेश का झांसा दिया था। ग्रुप में रोजाना पांच प्रतिशत मुनाफे का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद प्रतिष्ठित कंपनी के नाम से संदिग्ध एप इंस्टॉल करवाकर अलग-अलग बैंक खातों में 5,33,022 रुपये जमा करवाए गए।शिकायतकर्ता ने जब रकम निकालने का प्रयास किया तो टैक्स के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगे गए। रुपये नहीं देने पर उसे ग्रुप से बाहर कर दिया गया। दूसरे मामले में गांव नांगला निवासी विक्रमजीत के बैंक खाते से 11 अक्तूबर को तीन बार में एक लाख रुपये निकाले गए।खाते से तीन किस्तों में 29,500, 40,500 और 30,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई। विक्रमजीत को फोन-पे पर बैलेंस चेक करने के दौरान ठगी का पता चला। उसने बताया कि बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की थी। पीड़ित ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई थी।