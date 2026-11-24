Fatehabad News: एनएमएमएस परीक्षा में जिले के 2558 विद्यार्थी दिखाएंगे प्रतिभा
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 24 Nov 2026 11:41 PM IST
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फतेहाबाद। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत जिले के 2558 विद्यार्थी 29 नवंबर को परीक्षा देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से जिले में नौ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक होगी। इसमें आठवीं कक्षा के विद्यार्थी शामिल होंगे।
इस परीक्षा के माध्यम से मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति के लिए चयन किया जाएगा। योजना का उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में छूटने से रोकना और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को नौवीं से 12वीं कक्षा तक चार साल तक हर महीने एक हजार रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। इस तरह प्रत्येक विद्यार्थी को कुल 48 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि से विद्यार्थी किताबें, स्टेशनरी और पढ़ाई से जुड़ी अन्य जरूरतें पूरी कर सकेंगे।
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दो भागों में होती है परीक्षा
एनएमएमएस परीक्षा में विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता और शैक्षणिक योग्यता का आकलन किया जाता है। परीक्षा में मानसिक योग्यता परीक्षण (मैट) और शैक्षिक योग्यता परीक्षण (सैट) शामिल होते हैं। मैट में तर्कशक्ति, विश्लेषण और समस्या समाधान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं जबकि सैट में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से संबंधित प्रश्न होते हैं।
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इन केंद्रों पर होगी परीक्षा
स्कूल परीक्षार्थी
आर्यभट्ट हाई स्कूल 258
बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल 312
राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक ए 288
राम सेवा समिति सीनियर सेकेंडरी स्कूल 312
सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल ब्लॉक ए 312
सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल ब्लॉक बी 309
ओम निवास हाई स्कूल 240
राजकीय हाई स्कूल भोडिया खेडा - 240
राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक बी 287
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यह सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए अच्छी योजना है। इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलती है और वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
- रमेश कुमार, जिला गणित विशेषज्ञ।
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इस परीक्षा के माध्यम से मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति के लिए चयन किया जाएगा। योजना का उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में छूटने से रोकना और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
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योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को नौवीं से 12वीं कक्षा तक चार साल तक हर महीने एक हजार रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। इस तरह प्रत्येक विद्यार्थी को कुल 48 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि से विद्यार्थी किताबें, स्टेशनरी और पढ़ाई से जुड़ी अन्य जरूरतें पूरी कर सकेंगे।
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दो भागों में होती है परीक्षा
एनएमएमएस परीक्षा में विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता और शैक्षणिक योग्यता का आकलन किया जाता है। परीक्षा में मानसिक योग्यता परीक्षण (मैट) और शैक्षिक योग्यता परीक्षण (सैट) शामिल होते हैं। मैट में तर्कशक्ति, विश्लेषण और समस्या समाधान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं जबकि सैट में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से संबंधित प्रश्न होते हैं।
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इन केंद्रों पर होगी परीक्षा
स्कूल परीक्षार्थी
आर्यभट्ट हाई स्कूल 258
बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल 312
राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक ए 288
राम सेवा समिति सीनियर सेकेंडरी स्कूल 312
सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल ब्लॉक ए 312
सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल ब्लॉक बी 309
ओम निवास हाई स्कूल 240
राजकीय हाई स्कूल भोडिया खेडा - 240
राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक बी 287
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यह सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए अच्छी योजना है। इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलती है और वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
- रमेश कुमार, जिला गणित विशेषज्ञ।