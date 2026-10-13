Fatehabad News: फतेहाबाद में डीएपी के 1300 बैग पहुंचे, 130 किसानों के कटे कूपन

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सेंटर पर डीएपी खाद पहुंचने की सूचना मिलते ही किसान खाद लेने पहुंचने लगे। वितरण के लिए किसानों के कूपन काटे गए। इसके बावजूद खाद की मांग और उपलब्धता में अंतर बना हुआ है। ऐसे में सभी किसानों को जरूरत के अनुसार खाद मिलना मुश्किल हो रहा है।गेहूं की बिजाई का समय नजदीक आने के साथ किसानों की चिंता बढ़ रही है। किसानों को आशंका है कि समय पर डीएपी खाद नहीं मिलने से बिजाई प्रभावित हो सकती है। खाद लेने के लिए उन्हें घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। सीमित मात्रा में खाद पहुंचने के कारण किसानों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।किसान बोले जरूरत ज्यादा, मिल रही कमकृभको सेंटर पर डीएपी खाद लेने के लिए किसान रामकृष्ण, बलविंद्र, सुरेश कुमार, अमन, दलीप आदि का कहना है कि गेहूं की बिजाई से पहले खेतों में खाद डालना जरूरी होता है। ऐसे में समय पर खाद नहीं मिलने से खेती का काम प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। खाद के लिए सेंटरों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में इंतजार करने से उनका समय भी बर्बाद हो रहा है। जिले में किसानों को जितनी उपलब्धता है उस हिसाब से खाद की सप्लाई नहीं आ रही है। जिस कारण उनको खाद लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है।सेंटर पर करीब 1300 बैग डीएपी के पहुंचे थे जिनका वितरण किया गया है। सेंटर पर स्टॉक आने के बाद उसका वितरण किया जा रहा है।- राजन, कृभको सेंटर इंचार्ज, फतेहाबाद।