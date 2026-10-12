Fatehabad News: जांडवाला बागड़ में पक्के सिंचाई खाल के निर्माण के लिए 12.98 लाख मंजूर

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हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत विभाग ने सिंचाई जल मार्ग के निर्माण के लिए यह राशि स्वीकृत कर जारी की है। बजट जारी होने और निर्माण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से किसानों की पुरानी मांग पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है।गांव में कई वर्षों से सिंचाई का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए पक्के खाल की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब इसके निर्माण से सिंचाई जल मार्ग व्यवस्थित होगा। किसानों को नहर से अपने खेतों तक पानी पहुंचाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।मुख्य खाल से गिगोरानी माइनर तक बनेगा जल मार्गस्वीकृत राशि से मुख्य खाल से गिगोरानी माइनर के मोगा नंबर 33957 के पानी के रास्ते का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य गांव में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा। खेड़ी नहर से किसानों के खेतों तक पक्का खाल बनने से सिंचाई के पानी की आवाजाही के लिए निर्धारित मार्ग विकसित होगा। इससे किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।करीब 100 से अधिक किसानों को मिलेगा लाभपक्का सिंचाई का खाल बनाने का काम ग्राम पंचायत को सौंपा गया है। इसको लेकर किसान दलीप, लालचंद और जगदीश ने बताया कि खाल बनने के बाद किसानों को सिंचाई में करने में आसानी होगी। वहीं, पंचायती राज विभाग के अनुसार निर्धारित शर्तों के अनुसार ही निर्माण कार्य निष्पादित किया जाएगा। प्रशासनिक स्वीकृति और राशि जारी होने के बाद अब गांव में पक्के सिंचाई खाल के निर्माण का कार्य आगे बढ़ने की उम्मीद है।:: किसानों को सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वीकृत इस कार्य से लाभ मिलने की संभावना है। वर्षों से चली आ रही समस्या के समाधान की दिशा में इसे अहम कदम है।-देवेंद्र सिंह, कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज विभाग, फतेहाबाद।