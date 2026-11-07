Fatehabad News: जुआ-सट्टा खेलते 12 लोग गिरफ्तार, 41,760 रुपये बरामद

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सदर थाना फतेहाबाद, शहर टोहाना, जाखल और भूना पुलिस ने यह कार्रवाई की। सदर थाना फतेहाबाद पुलिस ने गांव अयाल्की के एक खाली प्लॉट में छापा मारकर जुआ खेल रहे नौ लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 25,790 रुपये बरामद हुए।आरोपियों की पहचान राजेश निवासी ढाणी चाणचक, बलविंद्र सिंह निवासी रजाबाद, मुकेश कुमार निवासी अयाल्की, गुरदीप सिंह निवासी रजाबाद, भगवान दास निवासी रतिया, निशान सिंह निवासी अयाल्की, राजेंद्र सिंह निवासी रजाबाद, लीलूराम निवासी अयाल्की और जसबीर सिंह निवासी अयाल्की के रूप में हुई है।शहर टोहाना पुलिस ने अनाज मंडी रोड पर सट्टा खाईवाली के आरोप में पवन कुमार को 4,650 रुपये सहित गिरफ्तार किया है। जाखल पुलिस ने रेलवे फ्लाईओवर के पास से हरीश कुमार को 7,150 रुपये और भूना पुलिस ने बस अड्डे के नजदीक से विक्रम को 4,170 रुपये की नकदी सहित पकड़ा।पुलिस ने चारों मामलों में संबंधित थानों में जुआ निवारण अधिनियम, 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एसपी निकिता खट्टर ने लोगों से जुआ और सट्टे जैसी गतिविधियों से दूर रहने तथा त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सट्टा खाईवाली करते आरोपी गिरफ्तारटोहाना। पुलिस ने अनाज मंडी रोड पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने सट्टा खाईवाली करने के आरोप में गुप्ता कॉलोनी निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4650 रुपये की नकदी, सट्टे की पर्चियां और अन्य सामान बरामद किया है। जांच अधिकारी संदीप ने बताया कि 6 नवंबर को उपनिरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना शहर में हरियाणा सार्वजनिक जुआ निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।