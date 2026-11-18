विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार एसपी लोगेश कुमार पी के निर्देश पर सीआईए स्टाफ की टीम मंगलवार को मुख्य सिपाही अमित, ईएएसआई नरेंद्र और सिपाही मोनू के नेतृत्व में सरकारी वाहन से बाढड़ा चौक पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि विनय उर्फ शाका अवैध हथियार लेकर दादरी-लोहारू रोड पर ढिगावा मोड़ के पास खड़ा है।सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध युवक को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसकी लोअर की दाहिनी जेब से एक देसी पिस्टल बरामद हुआ। पिस्टल को अनलोड कर जांच की गई तो उसकी मैगजीन से चार कारतूस मिले।पुलिस ने आरोपी से हथियार का लाइसेंस और परमिट मांगा लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पिस्टल और चारों कारतूस कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है।