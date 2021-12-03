Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Youth arrested at Patuwas railway station with 6.30 grams of heroin

Charkhi Dadri News: पातुवास रेलवे स्टेशन पर 6.30 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 12 Nov 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Youth arrested at Patuwas railway station with 6.30 grams of heroin
चरखी दादरी। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) की भिवानी यूनिट ने पातुवास रेलवे स्टेशन से एक युवक को 6.30 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव पातुवास निवासी मनमोहन पुत्र जागेराम के रूप में हुई है।
विज्ञापन

यूनिट इंचार्ज एसआई सुरेंद्र कुमार के अनुसार, टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक रेलवे स्टेशन पर हेरोइन बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे काबू किया। तलाशी के दौरान उसकी शॉल की गांठ में छिपाकर रखी पॉलिथीन से 6.30 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस मामले में थाना जीआरपी रेवाड़ी में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस आरोपी से नशे के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed