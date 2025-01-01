Charkhi Dadri News: गगन ने जीता स्वर्ण, राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशप के लिए किया क्वालीफाई

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नई दिल्ली के द्वारका में आयोजित एलिट 47वीं पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर गगन ने न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि आगामी राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया है।स्थानीय रूपाणा बॉक्सिंग क्लब में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे गगन ने प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में 65 से 70 किलोग्राम भारवर्ग में चुनौती पेश की। प्रतियोगिता के दौरान उसने बेहतरीन तकनीक, दमदार पंच और शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वी मुक्केबाजों को कड़ी टक्कर दी। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर गगन ने फाइनल तक का सफर तय किया और स्वर्ण पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया। इस जीत के साथ ही उसका चयन आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है।रूपाणा बॉक्सिंग क्लब के संचालक नंबरदार रघुबीर लाडावास और मुख्य कोच कैलाश गिल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि क्लब के खिलाड़ी लगातार मुक्केबाजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। इससे पहले भी क्लब के कई युवा मुक्केबाज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। गगन की इस उपलब्धि से क्लब में खुशी का माहौल है और आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।गगन की इस उपलब्धि पर रामअवतार गिल मैनेजर, अशोक अहलावत, जिला खेल अधिकारी विष्णु भगवान, वॉलीबाल कोच कुलदीप साहू रानीला, वॉलीबाल कोच अशोक, डंपी पहलवान, दलबीर दलाल, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज राकेश, सुखदेव सिंह, विजयपाल, शिव सिंह ने बधाई दी।