Charkhi Dadri News: जमीनी विवाद में महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाने का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

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पुलिस को दी शिकायत में गांव गोठड़ा निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि उसका अपने सगे चाचा के बेटे जगत सिंह के साथ लंबे समय से खेतों की जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। 13 नवंबर 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे जगत सिंह गोठड़ा-झामरी रोड पर शान अमेरिकन स्कूल के पास स्थित अपने खेत में जोताई कर रहा था। दोनों के खेत आपस में सटे हुए हैं। शिकायत के अनुसार, जगत सिंह ने जब उनके खेत के हिस्से में जोताई शुरू की तो कुलदीप सिंह और उसकी पत्नी सुमन ने इसका विरोध किया।विरोध से तैश में आए जगत सिंह ने कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर कल्टीवेटर और बोआई मशीन सहित सुमन के ऊपर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर का टायर सुमन के पेट, छाती और पैरों के ऊपर से गुजर गया जबकि कल्टीवेटर का लोहे का एंगल उनके बाएं हाथ पर लगा। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर भाग गया।घायल सुमन को उपचार के लिए पहले सिविल अस्पताल चरखी दादरी ले जाया गया जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया गया।मामले में कार्रवाई करते हुए थाना सदर में तैनात पीएसआई अमनदीप ने रविवार को आरोपी जगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया गया जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।