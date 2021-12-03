Charkhi Dadri News: सुबह सैर पर निकले किसान का रास्ता रोककर रॉड-डंडों से हमला

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पुलिस को दी शिकायत में गांव मालकोष निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि वह खेतीबाड़ी करता है। 15 नवंबर की सुबह करीब 7:15 बजे वह पैदल मंगल वाला तालाब की तरफ घूमने जा रहा था। इसी दौरान मालकोष की तरफ से एक फ्रोंक्स गाड़ी आई, जिसमें से चार युवक उतरे। इनमें गांव का रोबिन हाथ में लोहे की रॉड लिए हुए था। आरोप है कि युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और रोबिन ने रॉड से उसके हाथों व पैरों पर वार किए। वहीं धनाना निवासी रजत ने भी लोहे की रॉड से हमला किया, जबकि दो अन्य युवकों ने डंडों से उसके दोनों पैरों और कमर पर चोटें मारीं।धर्मेंद्र के अनुसार, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे उसके भतीजे मोहित और संसार मौके पर पहुंचे और उसे हमलावरों से छुड़वाया। जाते समय रोबिन और रजत ने उसे और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। परिजन उसे सीएचसी बौंद कलां लेकर पहुंचे जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।