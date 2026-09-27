Charkhi Dadri News: सोलो डांस में विभा व गायन में मुस्कान प्रथम

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प्रस्तुतियों के दौरान विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना और महाविद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। इस दौरान सोलो डांस में विभा, हरियाणवी कविता में मोहित और गायन में मुस्कान प्रथम रही। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जगजीत सिंह मोर ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए सांस्कृतिक गतिविधियां भी बेहद जरूरी हैं। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनकी छिपी प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें निखारने का अवसर प्रदान करते हैं।नृत्य से लेकर कविता और गायन तक दिखाई प्रतिभा : प्रतिभा खोज कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सोलो डांस, हरियाणवी नृत्य, हिंदी कविता, हरियाणवी कविता और गायन सहित विभिन्न विधाओं में प्रस्तुतियां दीं।ये रहे विजेता : प्रतियोगिताओं के परिणामों में सोलो डांस प्रतियोगिता में विभा ने प्रथम स्थान हासिल किया। हरियाणवी कविता प्रतियोगिता में मोहित प्रथम रहे, जबकि गायन प्रतियोगिता में मुस्कान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संयोजक प्रो. भारती ने विद्यार्थियों और महाविद्यालय के स्टाफ का आभार व्यक्त किया। मंच संचालन हिमांशी, गरिमा तथा निशा ने किया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रो. पिंकी, डॉ. सुभाष, डॉ. मनजीत व डॉ. चंद्रभान ने निर्णायक मंडल के रूप में किया।