Charkhi Dadri News: एक रात में तीन दुकानों के ताले टूटे

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मित्तल होजरी से चोर करीब 20 हजार रुपये की नकदी व डीवीआर उखाड़कर ले गए। धर्मवीर अमूल डेयरी से करीब 60 हजार रुपये की नकदी व कैमरे आदि चोरी कर लिए गए। दीपक किराना स्टोर से भी करीब 20 हजार रुपये की नकदी चोरी की गई और कैमरों में तोड़फोड़ की गई।व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इन घटनाओं पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में व्यापारियों की दुकानों की सुरक्षा के प्रति कदम उठाना चाहिए। सर्दी का मौसम शुरू होने जा रहा है। इस समय शहर में चोरी की घटनाएं हो रही हैं तो आने वाले दिनों में हालात खराब हो सकते हैं।दादरी नगर व्यापार मंडल के प्रधान सुरेश पांडवानिया, जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता, जिला महासचिव पवन पहलवान, जयभगवान मस्ताना, उप प्रधान संदीप फोगाट, व्यापारी राजेंद्र, व्यापारी बाला पहलवान, धर्मवीर आदि ने रोष जताया है। जिला अध्यक्ष बलराम गुप्ता ने कहा कि चोरी की घटनाओं के आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। चोरी किया सामान एवं नकदी बरामद की जाए।शहर के बाजारों एवं प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए। संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। गुप्ता ने कहा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।