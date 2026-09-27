Charkhi Dadri News: बाजरा की सरकारी खरीद शुरू न करने पर अठगामा खाप ने जताया रोष
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
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चरखी दादरी। सर्वजातीय अठगामा खाप घसौला की कार्यकारिणी की बैठक गांव गोठड़ा में आयोजित की गई। सेवानिवृत्त डीएफओ परमानंद ने अध्यक्षता की। बैठक में किसानों से जुड़ी समस्याओं पर विचार किया गया। बैठक में बाजरा की सरकारी खरीद नहीं करने पर रोष जताया गया।
वक्ताओं ने कहा कि किसानों को कम दामों में बाजरा खुले रूप में मंडी में बेचना पड़ रहा है। बाजरा का सरकारी भाव 2900 प्रति क्विंटल है। बाजार में बाजरा 2200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रहा है। खाप पदाधिकारियों ने सरकार से बाजरे व धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है।
खाप पदाधिकारियों ने कहा कि रबी की फसल बोआई के लिए डीएपी खाद की आवश्यकता है। इस समय डीएपी खाद की किल्लत है। किसानों को डीएपी खाद उचित मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए। सरकार को किसानों की मांगों के बारे में शीघ्र कदम उठाने चाहिए अन्यथा खापों को किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा।
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बैठक में नशाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आह्वान किया गया। खाप पदाधिकारियों ने युवा वर्ग को नशे से दूर रहने की अपील की। बैठक में खाप उपप्रधान कुलदीप, पूर्व सरपंच धर्मपाल, मास्टर दिनेश, जगदीश, शुभाचंद, राजेश, विद्यानंद पंडित, गोकल पंडित, मोनू, अजीत आदि उपस्थित रहे।
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वक्ताओं ने कहा कि किसानों को कम दामों में बाजरा खुले रूप में मंडी में बेचना पड़ रहा है। बाजरा का सरकारी भाव 2900 प्रति क्विंटल है। बाजार में बाजरा 2200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रहा है। खाप पदाधिकारियों ने सरकार से बाजरे व धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है।
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खाप पदाधिकारियों ने कहा कि रबी की फसल बोआई के लिए डीएपी खाद की आवश्यकता है। इस समय डीएपी खाद की किल्लत है। किसानों को डीएपी खाद उचित मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए। सरकार को किसानों की मांगों के बारे में शीघ्र कदम उठाने चाहिए अन्यथा खापों को किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा।
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बैठक में नशाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आह्वान किया गया। खाप पदाधिकारियों ने युवा वर्ग को नशे से दूर रहने की अपील की। बैठक में खाप उपप्रधान कुलदीप, पूर्व सरपंच धर्मपाल, मास्टर दिनेश, जगदीश, शुभाचंद, राजेश, विद्यानंद पंडित, गोकल पंडित, मोनू, अजीत आदि उपस्थित रहे।