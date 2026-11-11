Charkhi Dadri News: रोडवेज की 1549 बसों में टिकट चेकिंग, 447 यात्री मिले बिना टिकट

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रोडवेज अधिकारियों की ओर से चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य बसों में टिकट व्यवस्था को दुरुस्त करना और राजस्व चोरी पर अंकुश लगाना था। चेकिंग टीमों ने विभिन्न मार्गों पर बसों को रुकवाकर यात्रियों के टिकटों की जांच की। इस दौरान जिन यात्रियों के पास यात्रा संबंधी वैध टिकट नहीं मिला, उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूला गया। बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्री मिलने से स्पष्ट है कि बसों में नियमित जांच के बावजूद कुछ लोग किराया बचाने के लिए नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।1549 बसों की जांच में 447 यात्री पकड़ेअभियान के आंकड़ों के अनुसार दादरी डिपो की 985 बसों में जांच की गई, जबकि दूसरे डिपो की 564 बसों को भी चेकिंग के दायरे में लिया गया। इस प्रकार अधिकारियों और उड़नदस्तों ने कुल 1549 बसों में टिकटों की जांच की। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए 447 यात्रियों से 1,11,700 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। विभाग की ओर से इस प्रकार की कार्रवाई से यात्रियों को बिना टिकट सफर करने से रोकने और परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है।डीटीसी परिचालक की बुकिंग में मिली 195 रुपये की गड़बड़ीचेकिंग अभियान के दौरान महाप्रबंधक उड़नदस्ता टीम ने दिल्ली से जयपुर जा रही डीटीसी बस की भी जांच की। इस दौरान परिचालक की बुकिंग में 195 रुपये की हेराफेरी सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम ने परिचालक के खिलाफ गबन का केस बनाया है। इस कार्रवाई से साफ है कि चेकिंग अभियान केवल हरियाणा रोडवेज की बसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य परिवहन सेवाओं में भी टिकट और बुकिंग संबंधी अनियमितताओं पर नजर रखी गई।रोडवेज विभाग की इस कार्रवाई को बसों में टिकट व्यवस्था की निगरानी और राजस्व नुकसान रोकने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अधिकारियों की ओर से लगातार जांच किए जाने से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ-साथ टिकट बुकिंग में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई का संदेश गया है।वर्जन: हमारी टीमें रोडवेज बसों में बगैर टिकट यात्रा कर विभाग को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे लोगों पर लगाम कसने के लिए अलग-अलग चार टीमों का गठन किया गया है। हमारी सभी टीमें लगातार रोडवेज बसों की जांच कर रहे हैं। बसों में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों से नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है।नवीन शर्मा, महाप्रबंधक रोडवेज विभाग