विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पलाका ने बताया कि सफाई कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन और समाज की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे अपनी परवाह किए बिना दिन-रात शहर और गांवों को स्वच्छ रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार और आयोग उनके कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य व अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। पलाका ने स्पष्ट किया कि किसी भी सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर या अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं उतारा जाना चाहिए। यदि कोई अधिकारी या ठेकेदार बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करने का दबाव बनाता है, तो कर्मचारी इसका विरोध करें। उन्हें इसकी लिखित शिकायत आयोग को भेजनी चाहिए, जिस पर आयोग तुरंत कार्रवाई करेगा। अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने सुरक्षा उपकरणों का नियमित उपयोग करने पर भी जोर दिया, ताकि दुर्घटना या जनहानि न हो।स्वास्थ्य जांच और समस्याओं का समाधानइस तीन दिवसीय शिविर में सफाई कर्मियों के विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क किए जा रहे हैं। इनमें एलएफटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, एक्सरे, सीबीसी और टीबी जांच शामिल हैं। इसका उद्देश्य समय रहते बीमारियों का पता लगाकर उचित उपचार उपलब्ध कराना है। इस दौरान आयोग की टीम ने सफाई कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनीं। टीम ने वेतन, ईएसआई, मेडिकल सुविधाओं, सुरक्षा उपकरणों और अवकाश से जुड़े मुद्दों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।शिविर में प्रमुख लोगों की उपस्थितिशिविर के शुभारंभ अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। डीडीपीओ प्रमोद कुमार, बीडीपीओ अंकित मेहता और नगर परिषद सचिव गौरव शर्मा भी मौजूद थे। जिला सफाई कर्मचारी यूनियन प्रधान सूरज सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य सफाई कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।