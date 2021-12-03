Charkhi Dadri News: पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन ने गेट मीटिंग की और रोष प्रदर्शन किया

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सफाई कर्मियों को समर्थन दिया गया। बाद में चंपापुरी स्थित कार्यकारी अभियंता कार्यालय परिसर में गेट मीटिंग की और रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सफाई कर्मियों की जायज मांगों पर सहमति बन चुकी थी, अब लागू करने से सरकार पीछे हट रही है। यशपाल सांगवान ने कहा कि उनकी यूनियन सफाई कर्मियों के संघर्ष में साथ खड़ी है। इस मौके पर देवेंद्र भागवी, सतबीर लहरी, विरेंद्र, बिजेंद्र गहलोत, सोमबीर, अनूप शर्मा, दलबीर डोहकी, मास्टर अशोक, जगबीर भागवी, जयभगवान आदि मौजूद रहे।

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चरखी दादरी। राजकीय पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की प्रधान सतबीर सरोहा की अध्यक्षता में वीरवार को बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सर्वकर्मचारी संघ के जिला प्रधान यशपाल सांगवान व विजय लांबा ने प्रमुख रूप से सहभागिता की।