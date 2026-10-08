Charkhi Dadri News: कांग्रेस ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के लगाए नारे, मुख्य चुनाव आयुक्त के पुतले का किया दहन

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प्रदर्शनकारी हाथी पार्क में एकत्रित हुए और वहां से विरोध यात्रा शुरू की। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। आंबेडकर चौक पर कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले का दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया।मताधिकार की रक्षा जरूरी : मनीषा सांगवानकांग्रेस नेत्री डॉ. मनीषा सांगवान ने कहा कि जनता के वोट की ताकत लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर उठने वाले सवालों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सांगवान, सेवादल अध्यक्ष जय भगवान मांडी, महिला सेवादल अध्यक्ष सावित्री रानीला, मंजू अख्त्यारपुरा, बाढड़ा ब्लॉक प्रधान सुरेश, नगर व्यापार प्रधान सुरेश पाण्डवानिया, एससी सेल अध्यक्ष राजेश फोगाट, रविंद्र फोगाट और दिनेश जांगड़ा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।