सरकार की विदेशी मुद्रा बचाने की नीति से बढ़े चीनी के दाम: धनराज

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धनराज कुंडू ने कहा कि सरकार की नीतियों का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। जिस नीति के जरिए विदेशी मुद्रा बचाने का दावा किया गया था उसी नीति के कारण अब चीनी की जरूरत पूरी करने के लिए विदेशों से चीनी आयात करने की नौबत आ रही है। यानी जिस विदेशी मुद्रा को बचाने की बात कही गई थी वही विदेशी मुद्रा अब चीनी आयात करने में खर्च करनी पड़ सकती है। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार की नीति की विफलता है। कुंडू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले ही एथेनॉल-20 के प्रति सरकार को आगाह किया था। धनराज कुंडू ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की आवाज उठाती रहेगी और महंगाई, गलत नीतियों व आम आदमी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी। धनराज कुंडू ने कहा कि सरकार की नीतियों का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। जिस नीति के जरिए विदेशी मुद्रा बचाने का दावा किया गया था उसी नीति के कारण अब चीनी की जरूरत पूरी करने के लिए विदेशों से चीनी आयात करने की नौबत आ रही है। यानी जिस विदेशी मुद्रा को बचाने की बात कही गई थी वही विदेशी मुद्रा अब चीनी आयात करने में खर्च करनी पड़ सकती है।उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार की नीति की विफलता है। कुंडू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले ही एथेनॉल-20 के प्रति सरकार को आगाह किया था। धनराज कुंडू ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की आवाज उठाती रहेगी और महंगाई, गलत नीतियों व आम आदमी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी।

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चरखी दादरी। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धनराज कुंडू ने देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशान साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के नाम पर गन्ने से एथेनॉल बनाने पर जोर दिया, जबकि अब हालात ऐसे हैं कि देश में चीनी की कमी की स्थिति पैदा हो गई है और महज 17 दिनों में चीनी के दाम करीब 20 रुपये तक बढ़ गए हैं।