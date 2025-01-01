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Charkhi Dadri News: चलाया विशेष सफाई अभियान , 75 टन कचरे का किया उठान

Wed, 11 Nov 2026 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:40 AM IST
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Special cleaning drive conducted; 75 tonnes of waste removed
 शहर में सफाई करते कर्मचारी। - फोटो : 1
चरखी दादरी। दिवाली पर्व के बाद विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर अवकाश पर रहे सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। एजेंसी के 60 सफाई कर्मचारियों ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए विशेष अभियान चलाते हुए मुख्य डंपिंग स्टेशनों से करीब 75 टन कचरे का उठान किया। इस कार्य में चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की मदद ली गई, जिनके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जमा कचरे को हटाया गया।
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जानकारी के अनुसार, दिवाली पर्व के बाद विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एजेंसी के सफाई कर्मचारी अवकाश पर थे। इस दौरान शहर के मुख्य डंपिंग स्टेशनों पर कचरा जमा हो गया था। अवकाश समाप्त होने के बाद कर्मचारियों ने दोबारा अपनी जिम्मेदारी संभाली और सफाई कार्य को गति दी। इसके तहत कर्मचारियों की टीम ने चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ अलग-अलग डंपिंग स्टेशनों पर पहुंचकर कचरे का उठान शुरू किया।
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अभियान के दौरान कर्मचारियों ने मिलकर करीब 75 टन कचरा उठाया। बड़ी मात्रा में कचरे का निस्तारण किए जाने से मुख्य डंपिंग स्टेशनों पर जमा गंदगी को हटाने में मदद मिली। सफाई कार्य में 60 कर्मचारियों की तैनाती के चलते अभियान को तेजी से पूरा किया गया। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से कचरे को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने का काम किया गया।
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शहर में त्योहारों के दौरान घरेलू और अन्य प्रकार के कचरे की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में दिवाली के बाद सफाई व्यवस्था को सामान्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहता है। कर्मचारियों की वापसी के साथ ही सफाई अभियान शुरू होने से डंपिंग स्टेशनों पर जमा कचरे को हटाने की दिशा में कार्रवाई हुई है।
एजेंसी के सफाई कर्मचारियों द्वारा किए गए इस अभियान में बड़ी मात्रा में कचरे का उठान किया जाना शहर की सफाई व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। अब मुख्य डंपिंग स्टेशनों से कचरा हटाए जाने के बाद शहर में नियमित सफाई कार्य को आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा।

वर्सन
हमारे सभी कर्मचारियों ने सुबह पांच बजे ही कचरा उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कर्मचारियों ने नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के सहयोग से 75 टन कचरे का उठान किया है।--दीपक सांगवान, प्रबंधक, सफाई एजेंसी
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