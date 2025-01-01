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Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Police set up a blockade at Kanina T-point overnight; 122 vehicles were checked, and 22 were issued challans.

Charkhi Dadri News: कनीना टी-पॉइंट पर रातभर पुलिस की नाकाबंदी, 122 वाहनों की जांच, 22 के चालान

Sat, 10 Oct 2026 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:34 AM IST
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Police set up a blockade at Kanina T-point overnight; 122 vehicles were checked, and 22 were issued challans.
रात को वाहनों की जांच करते हुए पुलिस कर्मचारी। - फोटो : 1
चरखी दादरी। पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देशों पर दादरी पुलिस ने अपराधियों, असामाजिक तत्वों और नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष रात्रि चेकिंग अभियान चलाया। 8 और 9 अक्तूबर की मध्यरात्रि दादरी-चिड़िया रोड स्थित कनीना टी-पॉइंट नाके पर पुलिस ने सघन जांच की। अभियान की कमान डीएसपी धीरज कुमार ने संभाली, जबकि निरीक्षक बलवान नाका प्रभारी के रूप में मौजूद रहे।
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16 पुलिसकर्मियों की टीम ने रातभर नाके से गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहनों की जांच की। इस दौरान कुल 122 वाहनों को रोककर उनके दस्तावेज और संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 22 वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी।
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संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश
डीएसपी धीरज कुमार ने पुलिसकर्मियों को नाके पर सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि को नजरअंदाज नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों और नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए सीमावर्ती मार्गों पर निगरानी जरूरी है। जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस का चेकिंग अभियान जारी रहेगा।
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