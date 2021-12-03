Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Police searched suspected hideouts in the shantytowns

Charkhi Dadri News: पुलिस ने झुग्गियों में खंगाले संदिग्ध ठिकाने

Thu, 12 Nov 2026 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 12 Nov 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Police searched suspected hideouts in the shantytowns
चरखी दादरी। जिले को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ने बुधवार को ऑपरेशन क्लीन के तहत व्यापक सर्च अभियान चलाया। एसपी लोगेश कुमार पी के दिशा-निर्देशन में थाना बाढड़ा पुलिस ने डॉग स्क्वॉयड टीम के साथ गांव हुई से लेकर बाढड़ा कस्बे की झुग्गी-झोपड़ियों तक संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली।
विज्ञापन

इस दौरान पुलिस ने नशा तस्करी के मामलों में पहले से संलिप्त एक व्यक्ति के घर पर दबिश दी। इसके अलावा सतनाली रोड और दादरी रोड स्थित झुग्गियों में भी सघन जांच की गई। हालांकि किसी भी स्थान से मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ।
विज्ञापन

अभियान का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर सोमवीर ने किया। पुलिस टीम ने सबसे पहले गांव हुई निवासी एक ऐसे व्यक्ति के ठिकाने पर दबिश दी जिसके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में नशा तस्करी और नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री से संबंधित तीन से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉग स्क्वॉयड की मदद से पुलिस ने घर के कमरों और अन्य संभावित स्थानों की तलाशी ली। काफी देर तक चली जांच के बावजूद वहां से कोई प्रतिबंधित नशीला पदार्थ या अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई।

नशे के कारोबार पर रहेगी पुलिस की नजर : एसपी लोगेश कुमार पी ने स्पष्ट किया कि जिले में नशे के अवैध कारोबार और नशाखोरी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ इस प्रकार के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed