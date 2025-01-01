Charkhi Dadri News: नागरिक अस्पताल में अब दो फिजिशियन करेंगे मरीजों का उपचार, दो माह के लिए हुई नियुक्ति

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स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय की ओर से पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉ. अमित शर्मा को नागरिक अस्पताल में नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुसार उनकी नियुक्ति फिलहाल दो महीने के लिए की गई है। अस्पताल में दो फिजिशियन उपलब्ध होने से ओपीडी में मरीजों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। खासकर उन मरीजों को राहत मिलेगी जिन्हें सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।मौसम में लगातार बदलाव से इन दिनों सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट तथा दिन में मौसम में बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसके चलते बच्चे, बुजुर्ग और पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में नागरिक अस्पताल की सामान्य ओपीडी में मरीजों की आवाजाही बढ़ जाती है।मरीजों को मिलेगी समय पर चिकित्सकीय सुविधाअस्पताल में फिजिशियन की संख्या बढ़ने से अब मरीजों की जांच और उपचार के लिए उपलब्ध चिकित्सकों के बीच कार्य विभाजन करना आसान होगा। इससे ओपीडी में लगने वाली कतारों और परामर्श के लिए होने वाले इंतजार को कम करने में मदद मिल सकती है। मरीजों को अपनी बीमारी के अनुसार चिकित्सकीय सलाह और उपचार मिल सकेगा।वर्सन:मुख्यलय की ओर से नागरिक अस्पताल में फिलहाल दो महीने के लिए फिजिशियन की नियुक्ति की गई है। बदलते मौसम में मरीजों की बढ़ती सख्यां के चलते पहले से नियुक्त चिकित्सक पर कार्य का अतिरिक्त भार कम होगा। -डॉ. बिजेंद्र सिंह लडवाल, प्रवक्ता नागरिक अस्पताल