Charkhi Dadri News: जिलास्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन की सराहना की। प्रतियोगिता में जिलेभर से पहुंचे तीरंदाजों ने अचूक निशाने और शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित की गई थी। इसमें अंडर-10 से लेकर सीनियर वर्ग तक के खिलाड़ियों ने पदक के लिए जोरदार मुकाबले किए।अंडर-10 वर्ग में करीब 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अंडर-13 में 18, अंडर-15 में 16, अंडर-18 में 21 तथा सीनियर वर्ग में करीब 12 खिलाड़ियों ने भागीदारी की। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहींसंदीप फौगाट ने कहा कि खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं होते। ये बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीरंदाजी जैसे खेलों से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, एकाग्रता और खेल भावना विकसित होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में जिले के तीरंदाज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दादरी व हरियाणा का नाम रोशन करेंगे।खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहींफौगाट ने कहा कि आज के युवा ही भविष्य के खिलाड़ी और विजेता हैं। दादरी के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उचित मार्गदर्शन एवं अवसर मिलने पर वे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से नियमित अभ्यास करने और खेल के प्रति समर्पण बनाए रखने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में भगवान शर्मा, सतीश कुमार रावलधी, संदीप कुमार, विकास, प्रविंदर सिंह (आर्चरी कोच, चरखी दादरी) और अनुज सहित आयोजन समिति के सदस्यों का विशेष योगदान रहा।