Charkhi Dadri News: ग्रामीण कॉलेजों में पीजी की सीटें फुल, शहर के कॉलेजों में आधी भी नहीं भरीं

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चरखी दादरी। जिले में स्नातकोत्तर (पीजी) की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों की पसंद में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय महिला महाविद्यालय बाढड़ा में पीजी की लगभग सभी सीटें भर गई हैं जबकि दादरी शहर के दोनों प्रमुख कॉलेजों में आधी सीटें भी नहीं भर पाईं। जिले के चार कॉलेजों में पीजी की कुल 880 सीटों में से 402 पर ही दाखिले हुए हैं। लिहाजा कुल 45.68 प्रतिशत सीटें भरी हैं जबकि 478 सीटें खाली रह गई हैं। बौंद कलां के राजकीय काॅलेज में एक विषय में पीजी की सुविधा है, यहां भी सभी 20 सीटों पर दाखिले हुए हैं।बाढड़ा कॉलेज में सीटें फुलराजकीय महिला महाविद्यालय बाढड़ा ने दाखिलों के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। यहां एमए इतिहास की 40, एमए राजनीतिक विज्ञान की 40 और एमएससी भूगोल की 40 सीटों में से क्रमश: 40, 40 और 39 सीटों पर दाखिले हुए हैं। कुल 120 सीटों में से 119 भरने के साथ कॉलेज में 99.17 प्रतिशत दाखिले हुए। यहां केवल एक सीट खाली रह गई।झोझूकलां में 42 प्रतिशत सीटें भरींमहिला महाविद्यालय झोझूकलां में पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की कुल 360 सीटें हैं। इनमें 152 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है जबकि 208 सीटें खाली रह गईं। कॉलेज में कुल 42.22 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ। यहां योगा डिप्लोमा की सभी 30 सीटें भर गईं। एमएससी भूगोल की 120 सीटों में से 41, एमए हिंदी की 60 में से 26 और एमए राजनीतिक विज्ञान की 40 में से 22 सीटों पर दाखिले हुए। वहीं एमए इतिहास की 60 में से 12, एमएससी रसायन विज्ञान की 30 में से 10 और एमएससी भौतिक विज्ञान की 20 में से 11 सीटें भरी गईं।शहर के कॉलेजों में दाखिलों की स्थिति कमजोरदादरी के जनता पीजी कॉलेज में छह पाठ्यक्रमों की 280 सीटों में से 97 पर दाखिले हुए। यहां 34.64 प्रतिशत सीटें ही भर पाईं और 183 सीटें खाली रह गईं। इसी तरह एपीजे सरस्वती कॉलेज में एमए अंग्रेजी, एमए हिंदी और एमकॉम की कुल 120 सीटें हैं। इनमें से केवल 34 सीटों पर दाखिले हुए, जबकि 86 खाली रह गईं। कॉलेज में दाखिला प्रतिशत 28.33 रहा।दाखिले कम रहने के कारणों पर सवालशहर के कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहना उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए चिंता का विषय है। स्नातकाेत्तर की पढ़ाई के लिए ज्यादातर विद्यार्थी विश्वविद्यालय या बड़े शहरों के कॉलेजों का रूख करते हैं। शहर में विकल्प ज्यादा होने के कारण भी शहर के कॉलेजो में दाखिलों की संख्या बंट जाती है। जिसके कारण जिले में इस प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि बाढड़ा ग्रामीण क्षेत्र होने तथा आस पास कोई और कॉलेज न होने के कारण यहां सीटें फुल रही।जनता पीजी कॉलेज चरखी दादरी :एमए राजनीतिक शास्त्र 18 40एमएससी गणित 17 60एमएससी भूगोल 20 60एमए हिंदी 09 40एमए इतिहास 20 40एमए अंग्रेजी 13 40एपीजे सरस्वती कॉलेज चरखी दादरी :एमए अंग्रेजी 09 40एमए हिंदी 15 40एमकॉम 10 40महिला महाविद्यालय झोझूकलां:एमएससी रसायन विज्ञान 10 30एमएससी भौतिक विज्ञान 11 20एमए हिंदी 26 60एमए राजनीतिक शास्त्र 22 40एमए इतिहास 12 60एमएससी भूगोल 41 120योगा डिप्लोमा 30 30राजकीय महिला महाविद्यालय बाढड़ा:एमए इतिहास 40 40एमए राजनीतिक विज्ञान 40 40एमएससी भूगोल 39 40वर्सन:दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं कॉलेजों में संतोषजनक दाखिले हुए हैं। सीटें न भरने के कई कारण प्रभावी हैं। यूजी व पीजी दोनों ही कोर्सेज में इस बार दाखिले कम हुए हैं। - जेएस मोर, उच्चतर शिक्षा विभाग अधिकारी , दादरी।