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किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही और अनुशासनहीनता : एसडीएम

Tue, 03 Nov 2026 11:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 03 Nov 2026 11:31 PM IST
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Negligence and indiscipline will not be tolerated under any circumstances: SDM
बाढड़ा। एसडीएम आशीष सांगवान ने उपमंडल स्तरीय पटवार खाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली का बारीकी से जायजा लिया और हाजिरी रजिस्टर, रिकॉर्ड की भी जांच की।
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एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान वहां कार्यरत सभी पटवारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय पर अपने कार्यालय में पहुंचें और सौंपे गए कार्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी अन्यथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश
एसडीएम आशीष सांगवान ने निर्देश देते हुए कहा कि पटवार खाने में आने वाले किसी भी नागरिक को अपने काम के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नागरिकों के कार्यों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी कारण से कार्य में समय लगता है तो संबंधित नागरिक को समय पर इसकी सूचना दी जाए ताकि उसे बार-बार कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें।
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