Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Body of a worker, missing for two days, found hanging from a banyan tree

Charkhi Dadri News: दो दिन से लापता श्रमिक का बरगद के पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव

Wed, 11 Nov 2026 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 11 Nov 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Body of a worker, missing for two days, found hanging from a banyan tree
चरखी दादरी। दो दिन से लापता 28 वर्षीय श्रमिक बबलू का शव मंगलवार सुबह एक तालाब किनारे बरगद के पेड़ से फंदे पर लटका मिला। बबलू दो दिन पहले घर से बिना बताए चला गया था। सूचना मिलने पर चिड़िया चौकी पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच की।
विज्ञापन

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार, बबलू दिवाली की रात घर से बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। मंगलवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने तालाब के पास बरगद के पेड़ पर उसका शव देखा। इसके बाद सरपंच को सूचना दी गई, जिन्होंने चिड़िया चौकी पुलिस को जानकारी दी। पुलिस कर्मचारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को बुलाया। टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद शव को नीचे उतारा गया। पुलिस ने मृतक के भाई धर्मेंद्र के बयान दर्ज कर इत्तफाकिया कार्रवाई की।
विज्ञापन

जांच अधिकारी एएसआई कप्तान सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बबलू शराब का आदी था। वह दिवाली की रात घर से निकला था। यह भी सामने आया है कि बबलू पहले इसी बरगद के पेड़ पर दो बार फंदा लगाने का प्रयास कर चुका था। हालांकि रस्सी कमजोर होने से उसकी जान बच गई थी। मृतक अपने पीछे तीन बच्चों को छोड़ गया है जिससे परिवार में मातम पसरा हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed