Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   waiter died by current

Charkhi Dadri News: करंट लगने से 22 वर्षीय वेटर की मौत

Wed, 11 Nov 2026 12:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
waiter died by current
फोटो 17
विज्ञापन

...नौ दिन पहले ही यूपी से काम की तलाश में दादरी आया था युवक
छत पर नहाते समय हुआ हादसा, परिजनों के पहुंचने तक शवगृह में रखवाया शव
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। शहर की पुरानी एलआईसी वाली गली में मंगलवार सुबह करंट लगने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक होटल में वेटर का काम करता था और महज नौ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश से काम की तलाश में चरखी दादरी आया था।
हादसा उस समय हुआ जब वह होटल जाने से पहले कमरे की छत पर नहा रहा था। गीले तौलिये के बिजली की केबल के संपर्क में आने से उसे करंट लगा और वह बुरी तरह झुलस गया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिले गोंडा के एक गांव का रहने वाला अतुल करीब नौ दिन पहले रोजगार के सिलसिले में चरखी दादरी आया था। वह पुरानी एलआईसी वाली गली में अन्य लोगों के साथ किराये के कमरे में रह रहा था और होटल में वेटर का काम करता था।
विज्ञापन

मंगलवार सुबह वह रोजाना की तरह होटल जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान कमरे की छत पर नहाते समय उसने गीला तौलिया वहां से गुजर रही बिजली की केबल पर डाल दिया। बताया जा रहा है कि गीले तौलिये के संपर्क में आते ही उसमें करंट फैल गया और करंट लगने से वह मौके पर ही झुलस गया। घटना के बाद कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बिजली की केबल को हटाया और उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद अतुल को मृत घोषित कर दिया। अचानक हुए इस हादसे से उसके साथ रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल मृतक के परिजनों को सूचना भेजी गई है और उनके चरखी दादरी पहुंचने तक शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed