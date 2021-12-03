Charkhi Dadri News: रेजांगला शौर्य दिवस पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेगी यादव सभा

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इसके बाद रेजांगला के रणबांकुरों की शहादत को नमन करते हुए शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेजांगला का शौर्य और वहां के वीर सैनिकों का अदम्य साहस देश के सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है। मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।शहीदों के परिजनों का सम्मान करना समाज की ओर से उनके त्याग और समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। राजेश नंबरदार ने क्षेत्र के पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं आमजन से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान केवल आयोजन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके बलिदान और देशभक्ति के आदर्शों को समाज की भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना भी सभी का नैतिक दायित्व है।