Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Dispute arises over water from a sprinkler reaching a field; mother and son allegedly assaulted after intruders enter their home

Charkhi Dadri News: खेत में फव्वारे का पानी आने पर विवाद, घर में घुसकर मां-बेटे से मारपीट का आरोप

Mon, 16 Nov 2026 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 16 Nov 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Dispute arises over water from a sprinkler reaching a field; mother and son allegedly assaulted after intruders enter their home
चरखी दादरी। गांव बेरला में खेत में फव्वारे का पानी आने परर हुए विवाद में मां-बेटे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत और जांच के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में बेरला निवासी सुदेश ने बताया कि उसका मकान खेतों में बना हुआ है। मकान खेतों की मेढ़ पर होने के कारण पड़ोसी खेतों में सिंचाई के दौरान फव्वारों का पानी उसके मकान की दीवारों पर आ रहा था। इस पर उसने पड़ोसियों को पानी रोकने के लिए कहा। आरोप है कि इसके बाद पांच लोग लाठी-डंडों सहित उसके मकान में घुस आए और उसके व उसकी मां भतेरी देवी के साथ मारपीट की। घटना में दोनों घायल हो गए। उन्हें पहले सीएचसी गोपी में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत के अनुसार नागरिक अस्पताल दादरी रेफर किया गया।
विज्ञापन

सुदेश ने मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस जांच में मामला आपसी पारिवारिक विवाद का पाया गया। इसके बाद थाना बाढड़ा पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed