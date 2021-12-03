नगर में आज :
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 24 Nov 2026 01:16 AM IST
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नगर में आज
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धर्मकर्म
कीर्तन : गुरुद्वारा साहिब सुभाष चौक में गुरु बाणी कीर्तन सुबह 10 बजे
लंगर : श्री गुरुद्वारा साहिब द्वारा संस्कार स्कूल में लंगर दोपहर 1 बजे
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प्रदर्शन
रोष : नई अनाज मंडी में बाजरा खरीद को लेकर कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से
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राजनीति
सम्मेलन : गांव बडराई में जजपा का सम्मेलन दोपहर 2 बजे
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धर्मकर्म
कीर्तन : गुरुद्वारा साहिब सुभाष चौक में गुरु बाणी कीर्तन सुबह 10 बजे
लंगर : श्री गुरुद्वारा साहिब द्वारा संस्कार स्कूल में लंगर दोपहर 1 बजे
प्रदर्शन
रोष : नई अनाज मंडी में बाजरा खरीद को लेकर कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से
राजनीति
सम्मेलन : गांव बडराई में जजपा का सम्मेलन दोपहर 2 बजे