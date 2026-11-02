फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Haryanvi culture, civilization and traditions were showcased.

Charkhi Dadri News: हरियाणवी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को किया प्रदर्शित

Mon, 02 Nov 2026 02:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 02 Nov 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Haryanvi culture, civilization and traditions were showcased.
कार्यक्रम में उपस्थित मंच के सदस्य व पदाधिकारी।
चरखी दादरी। हरियाणवी संस्कृति विरासत मंच ने 1 नवंबर, हरियाणा दिवस के अवसर पर शहर में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में समाजसेवी सोमवीर घसोला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
विज्ञापन

मंच के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने पारंपरिक हरियाणवी वेशभूषा धारण की। उन्होंने हरियाणवी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को प्रदर्शित किया। हरियाणवी संगीत की धुनों के साथ एक भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
विज्ञापन

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की प्राचीन संस्कृति, पारंपरिक पहनावे, लोकगीतों, लोकसंगीत और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना था। इसका लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना भी रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
मंच के प्रधान जय सिंह बिलौटा ने कहा कि हरियाणवी संस्कृति हमारी पहचान और हमारी शान है। उन्होंने अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और पहनावे को संजोकर रखने पर जोर दिया। बिलौटा ने युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सोमवीर घसोला के साथ हरियाणवी कलाकार बिल्लू सरपंच, अनिल रामनगरिया, अशोक सरपंच रावलधी, भीम सिंह छिल्लर, हरनंद सांगवान, प्रियंका प्रजापति, अनिल दादरी, सुनील मकड़ानिया और प्रवीण घसोला सहित अनेक गणमान्य साथी मौजूद रहे। सभी ने हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण और प्रचार-प्रसार का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed