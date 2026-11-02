Charkhi Dadri News: हरियाणवी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को किया प्रदर्शित

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मंच के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने पारंपरिक हरियाणवी वेशभूषा धारण की। उन्होंने हरियाणवी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को प्रदर्शित किया। हरियाणवी संगीत की धुनों के साथ एक भव्य रोड शो निकाला गया, जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की प्राचीन संस्कृति, पारंपरिक पहनावे, लोकगीतों, लोकसंगीत और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना था। इसका लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना भी रहा।सांस्कृतिक विरासत का संरक्षणमंच के प्रधान जय सिंह बिलौटा ने कहा कि हरियाणवी संस्कृति हमारी पहचान और हमारी शान है। उन्होंने अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और पहनावे को संजोकर रखने पर जोर दिया। बिलौटा ने युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सोमवीर घसोला के साथ हरियाणवी कलाकार बिल्लू सरपंच, अनिल रामनगरिया, अशोक सरपंच रावलधी, भीम सिंह छिल्लर, हरनंद सांगवान, प्रियंका प्रजापति, अनिल दादरी, सुनील मकड़ानिया और प्रवीण घसोला सहित अनेक गणमान्य साथी मौजूद रहे। सभी ने हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण और प्रचार-प्रसार का संकल्प लिया।