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शहर के फूल व्यापारियों का अनुमान है कि 20 नवंबर के सावे पर जिले में 25 क्विंटल से अधिक गेंदा, सात क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां, ढाई हजार जरबेरा और करीब एक क्विंटल गुलदावरी फूलों की खपत हो सकती है। इसके अलावा मोगरे के फूलों से तैयार सुगंधित गजरों की भी अच्छी मांग रहने की संभावना है। शादी समारोहों में दुल्हन के शृंगार से लेकर स्वागत द्वार और मंडप की सजावट तक फूलों का विशेष महत्व रहता है। इस बार वैवाहिक आयोजनों में दूल्हों की गाड़ियों को सजाने के लिए थाईलैंड से विशेष ऑर्किड फूल मंगवाए गए हैं। इनकी खूबसूरती और आकर्षक रंगों के कारण सजावट में इनकी मांग बढ़ रही है। फूल कारोबारी गाड़ियों को दूल्हा-दुल्हन की पसंद के अनुसार अलग-अलग डिजाइन में सजा रहे हैं। वहीं, वरमाला के लिए भी आकर्षक फूलों के जोड़े तैयार किए जा रहे हैं।50 से 300 रुपये तक बिक रहे मोगरे के गजरेस्थानीय उपकार डेकोरेशन के संचालक का कहना है कि मोगरे के फूलों से तैयार गजरों की कीमत 50 से 300 रुपये तक है। वहीं, वरमाला के जोड़े 500 से लेकर 5,000 रुपये तक में उपलब्ध हैं। बाजार में फिलहाल गेंदा 70 से 120 रुपये प्रति किलो और गुलाब की पंखुड़ियां करीब 300 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं। कारोबारियों का कहना है कि मांग बढ़ने के साथ ही देवउठनी एकादशी के आसपास फूलों के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।संजय कुमार, संचालकशहर के श्रीनाथ डेकेरोशन संचालक ने बताया कि इस बार जिले भर में 500 से अधिक गाड़ियों के सजने की संभावना है। फिलहाल दर्जन भर गाड़ियों की एडवांस बुकिंग की गई है। सावे के दिन गुलाब की कलियों की मांग भी बढ़ जाती है। अभी दिल्ली स्थित मुख्य मंडियों में फूलों के भाव में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।राजेश कुमार, संचालकशुभ मुहूर्त के साथ शुरू होगा विवाह आयोजनों का दौरविशाल शास्त्री के अनुसार देवउठनी एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं और इसके साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। यही वजह है कि इस अबूझ सावे पर बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस बार भी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शादी समारोहों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसका सीधा असर फूल बाजार के कारोबार पर दिखाई देने लगा है।