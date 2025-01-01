सूखाग्रस्त घोषित कर स्पेशल गिरदावरी से मुआवजा दे सरकार : दीपेंद्र हुड्डा

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दीपेंद्र हुड्डा पूर्व विधायक सोमबीर सिंह की अध्यक्षता में रॉयल रिजॉर्ट में एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह कांग्रेस सृजन कार्यक्रम के तहत आयोजित खंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था। उन्होंने भाजपा सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के अनेक वादे अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं।उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणाओं पर तंज कसा। हुड्डा ने कहा कि 24 जुलाई 2025 को झोझू कलां में की गई घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। इन्हें पूरा करवाने के लिए अब लोगों को पंजाब जाना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पंजाब में व्यस्त हैं। उन्होंने धान और बाजरे की खरीद में किसानों को एमएसपी का लाभ न देने का आरोप लगाया।किसानों को शर्तें लगाकर परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए खंड से प्रदेश स्तर तक कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी दिख रही है।भाजपा सरकार पर आरोप और लंबित मुद्देपूर्व सीपीएस राव दान सिंह ने बाढड़ा क्षेत्र को किसान और देश की रक्षा करने वाले जवान देने में अग्रणी बताया। उन्होंने भाजपा सरकार पर अपराध और नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राव दान सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को भारी समर्थन दिया। वह इस समर्थन के लिए सदैव आभारी रहेंगे। पूर्व विधायक सोमबीर सिंह ने महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों से आम आदमी को परेशान बताया।किसानों और युवाओं की समस्याएंसोमबीर सिंह ने कहा कि क्षेत्र के किसानों का करोड़ों रुपये का मुआवजा लंबित है। बाढड़ा में बाईपास का निर्माण न होने से मुख्य चौक पर जाम की समस्या बनी रहती है। हिसार से महेंद्रगढ़ तक की फोरलेन योजना भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। भर्तियां रद्द हो रही हैं और एचकेआरएन के नाम पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है।शिक्षा और कृषि क्षेत्र की चुनौतियांसोमबीर सिंह ने बाढड़ा उपमंडल के तीन सरकारी कॉलेजों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन कॉलेजों में 80 से 90 फीसदी पद रिक्त पड़े हैं। नहरी पानी और डीएपी की कमी से किसान लगातार परेशान हैं। उन्होंने सरकार से किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की। साथ ही, झोझू रैली की घोषणाओं को भी लागू करने की अपील की। सम्मेलन में पूर्व विधायक नृपेंद्र श्योराण, सुखविंद्र मांढी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील धानक सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।