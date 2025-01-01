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एपीजे कन्या महाविद्यालय की ओर से गणित संकाय की सहायक प्राध्यापिका सोनिया शर्मा की देखरेख में बीएससी कक्षा की चार छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में हिना ने प्रथम, ललिता द्वितीय, अमृता तृतीय और साक्षी ने छठा स्थान हासिल किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित दस विद्यार्थियों में एपीजे कॉलेज की चार छात्राओं का चयन हुआ है। कार्यवाहक प्राचार्या स्नेहलता ने चयनित छात्राओं को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने प्राध्यापिका सोनिया शर्मा, ममता, सीमा और मंजीत के मार्गदर्शन की सराहना की।

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चरखी दादरी। जनता महाविद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान निबंध लेखन प्रतियोगिता में एपीजे कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में महिला महाविद्यालय झोझूकलां, जनता महाविद्यालय चरखी दादरी, राजकीय महाविद्यालय बाढड़ा और एपीजे कन्या महाविद्यालय चरखी दादरी के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रत्येक महाविद्यालय से चार-चार विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।