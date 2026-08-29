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Charkhi Dadri News: नगरपालिका व अग्निशमन कर्मचारियों के समर्थन में उतरा वन कर्मचारी संघ

Sat, 29 Aug 2026 11:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 29 Aug 2026 11:33 PM IST
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Forest Employees' Union comes out in support of municipal and fire department staff.
बाढड़ा। वन कर्मचारी संघ हरियाणा ने नगरपालिका और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। संघ ने घोषणा की है कि वन विभाग के सैकड़ों कर्मचारी 1 सितंबर से फरीदाबाद में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के पड़ाव में भाग लेंगे। वे मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे।
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संघ नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार राजसत्ता, पुलिस बल और बेरोजगारी के दबाव से हड़ताल विफल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और जनता की एकजुटता से सरकार के मंसूबे सफल नहीं होंगे।
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वन कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान प्रविंद्र गुलिया, महासचिव विक्रांत दांगी, उपमहासचिव हरेंद्र, कोषाध्यक्ष सचिन मलिक और सचिव अमित बुमरा ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने बताया कि नगर परिषद और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 6 अगस्त से हड़ताल पर हैं।
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इससे शहरों और कस्बों में कूड़े के ढेर लगे हैं। कूड़ा सड़ने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। धूल और रेत से आंखों तथा सांस संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं।
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