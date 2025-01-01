Charkhi Dadri News: खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने लगाया जाम, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किसानों ने बताई परेशानीग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से खाद की उपलब्धता को लेकर किसान परेशान हैं। गेहूं सहित अन्य फसलों की तैयारी के बीच खाद के लिए किसानों को केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मंगलवार को भी सुबह से ही किसान खाद लेने के लिए केंद्र पर पहुंच गए थे, लेकिन खाद नहीं मिलने पर उन्होंने रोष जताते हुए सड़क पर जाम लगा दिया।पीओएस मशीन से हो रहा वितरणकृषि विशेषज्ञ डॉ. चंद्रभान श्योराण ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और जल्द खाद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि पहले खाद का वितरण ऑफलाइन तरीके से किया जाता था, लेकिन अब पीओएस मशीन के माध्यम से खाद वितरित की जा रही है। किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा की ऑनलाइन रसीद के माध्यम से खाद प्राप्त कर सकते हैं।खाद की किल्लत नहीं होने देने का आश्वासनडॉ. श्योराण ने किसानों को आश्वासन दिया कि खाद की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। सभी पात्र किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोल दिया।