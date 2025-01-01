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Charkhi Dadri News: 24 घंटे में ड्यूटी ज्वाइन का नोटिस लेने से कर्मियों का इन्कार

Fri, 11 Sep 2026 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 11 Sep 2026 12:04 AM IST
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Employees refuse to accept the notice to join duty within 24 hours
धरने पर बैठे कर्मचारियों को नोटिस देने पहुंचे अधिकारी।  - फोटो : 1
संवाद न्यूज एजेंसी
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चरखी दादरी। शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 6 अगस्त से 17 सूत्री मांगों को लागू करवाने के लिए हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद प्रशासन की ओर से अब 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर लौटने का नोटिस दिया जा रहा है।
वीरवार को नगर परिषद के अधिकारी हड़ताली कर्मचारियों के बीच नोटिस लेकर पहुंचे लेकिन कर्मचारियों ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। कर्मचारियों के मना करने के बाद नगर परिषद प्रशासन ने कार्यालय के गेट के पास चस्पाया गया हैं वहीं उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।
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नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार नोटिस लेने से इन्कार करने वाले कर्मचारियों को उनके नंबर पर नोटिस भेजकर कार्रवाई से अवगत करवाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों को ड्यूटी पर लौटने के लिए निर्धारित समय दिया जा रहा है। इसके बावजूद यदि कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था संभालने वाले कुल 145 कर्मचारी इस समय हड़ताल पर हैं। इनमें 90 पालिका रोल कर्मचारी, 30 एचकेआरएन कर्मचारी, 7 चालक और 18 स्थायी कर्मचारी शामिल हैं।
अब व्हाट्सएप पर भेजेंगे नोटिस : नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी ने व्यक्तिगत रूप से नोटिस लेने से इन्कार करने से प्रक्रिया नहीं रुकेगी। अब संबंधित कर्मचारियों के व्हाट्सएप नंबर पर नोटिस भेजे जाएंगे। इसके माध्यम से उन्हें निर्धारित समय में ड्यूटी पर लौटने और ऐसा नहीं करने की स्थिति में होने वाली कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी।

जो कर्मचारी नोटिस के बाद ड्यूटी पर लौट रहे हैं उन्हें काम करने का अवसर मिल रहा है। वहीं जो कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते नगर परिषद के सामने शहर की सफाई व्यवस्था को सामान्य करना बड़ी चुनौती बनी हुई है।
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