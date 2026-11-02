Charkhi Dadri News: पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद मौसम हुआ साफ, दिन का तापमान 1 डिग्री बढ़ा

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उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट आई है। इससे मौसम में सर्दी का एहसास भी बढ़ रहा है। दिन का तापमान 30 डिग्री और रात का तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को दिन का तापमान 29 डिग्री था। रविवार को इसमें एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई।शुक्रवार को बारिश का दौर थमने के बाद आसमान साफ हुआ। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को भी मौसम साफ रहेगा। धूप निकलने की भी संभावना है। दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात का तापमान कम रहने से सुबह-शाम ठंडक बनी रहेगी।बारिश के प्रभाव से खेतों में नमी बढ़ीअर्नब तूफान और पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार को रिमझिम बारिश देर रात तक जारी रही। चरखी दादरी में छह एमएम और बाढ़ड़ा क्षेत्र में चार एमएम बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से तापमान में गिरावट आई और खेतों में नमी बढ़ी। करीब 20 हजार एकड़ में बोई गई सरसों के अंकुरण को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई थी। धान की कटाई और झड़ाई का काम भी प्रभावित हुआ।पांच तक मौसम शुष्क रहने के आसारमौसम अनुकूल होने से किसानों को अब राहत मिली है। खेतों में खड़ी धान की फसल की कटाई गति पकड़ रही है। सरसों और गेहूं की बिजाई के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। बारिश के कारण सरसों की खराब हुई बिजाई किसान दोबारा कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार, पांच नवंबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है और बारिश नहीं होगी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री तथा न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।