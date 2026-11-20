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टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित ठेकेदारों को कार्यादेश जारी किए जाएंगे ताकि लंबे समय से विकास कार्यों की बाट जोह रहे क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू हो सकें।योजना के मुताबिक, वार्ड चार में पवन कुमार से सुनील और श्रीभगवान वाली गली नंबर सात तक सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इस पर करीब 19.99 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। वार्ड दो में आरओबी वाली गली नंबर 25, गली नंबर 35सी और सहारा भवन से बजरंग बाबा चौक वाली गली नंबर 19 तक निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 24.86 लाख रुपये खर्च होंगे।इसके अलावा वार्ड 16 और 18 में विभिन्न गलियों के नालों की मरम्मत तथा अन्य नागरिक कार्यों के लिए 11.99 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्ड 19 से 21 तक इसी प्रकार के कार्यों पर 11.99 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, वार्ड चार में नालों की मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के लिए करीब छह लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।वार्ड एक और तीन में भी सुधरेंगी गलियांवार्ड एक की गली नंबर तीन के निर्माण पर करीब 39.17 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी वार्ड में विभिन्न सड़कों की मरम्मत, दोबारा समतलीकरण और रखरखाव के लिए 19.99 लाख रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा जयभगवान से वेदपाल तक गली निर्माण के लिए करीब 10.99 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।वार्ड तीन में धर्मवीर फौजी वाली गली, दिलबाग पीटीआई वाली गली, यशवीर मिस्त्री वाली गली, राजू सैनी से फूल सिंह शर्मा वाली गली और यशवीर के मकान से भगत सिंह चौक तक गली निर्माण पर करीब 49.94 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं वार्ड 15 और 17 में विभिन्न गलियों के नालों की मरम्मत और अन्य नागरिक कार्यों के लिए करीब 11.99 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।वर्जन:इन सभी 10 परियोजनाओं की लागत 2.07 करोड़ रुपये है। ग्रेप की पाबंदी हट गई है। अब विकास कार्य शुरू हो सकेंगे और स्थानीय निवासियों को टूटी सड़कों, खराब गलियों तथा नालों से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। -बक्शीराम सैनी, चेयरमैन, नगर परिषद