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इन दिनों शहर की कपड़ों की दुकानों पर सुबह से शाम तक खरीदारों की आवाजाही बनी हुई है। खासकर युवाओं और शादी की तैयारियों में जुटे परिवारों में नए डिजाइन के कपड़े खरीदने के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है।स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सीजन के चलते कोट-पैंट, शेरवानी, जोधपुरी सूट और ब्लेजर की मांग में तेजी आई है। इसके अलावा जींस, पैंट-शर्ट और अन्य आधुनिक परिधानों की भी खूब बिक्री हो रही है। दुकानदार ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रंगों, डिजाइन और नाप के कपड़ों की नई वेरायटी उपलब्ध करवा रहे हैं।दूल्हों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई शेरवानी और जोधपुरी सूट आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रेडीमेड गारमेंट्स विक्रेता संजीव जैन के अनुसार वैवाहिक सीजन में कपड़ों की खरीदारी सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाती है। शादी वाले परिवारों के साथ रिश्तेदार और मित्र भी समारोहों में पहनने के लिए नए परिधान खरीद रहे हैं। युवाओं में कोट-पैंट और ब्लेजर का विशेष आकर्षण है जबकि दूल्हों के लिए शेरवानी और जोधपुरी सूट पसंद किए जा रहे हैं।ग्राहक अब कपड़ों के डिजाइन और रंग के साथ उनकी फिटिंग तथा आराम पर भी ध्यान दे रहे हैं। वहीं दुकानदार सुभाष डावरा ने बताया कि शादी-ब्याह के अवसरों पर एक ही परिवार के कई सदस्य खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। युवा वर्ग जहां नए फैशन की जींस और पैंट-शर्ट पसंद कर रहा है वहीं बुजुर्ग और अन्य आयु वर्ग के लोग भी समारोह के अनुरूप औपचारिक परिधान खरीद रहे हैं। ग्राहकों की मांग को देखते हुए दुकानों में अलग-अलग बजट के विकल्प रखे गए हैं, ताकि हर वर्ग अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार खरीदारी कर सके।एक ही छत के नीचे मिल रहे कई विकल्पवैवाहिक सीजन में समय बचाने के लिए लोग रेडीमेड कपड़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तैयार परिधानों में डिजाइन और आकार के कई विकल्प मिलने के कारण ग्राहकों को बार-बार सिलाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि शहर के रेडीमेड गारमेंट्स कारोबार में इन दिनों अच्छी चहल-पहल देखने को मिल रही है। आगामी दिनों में शादी समारोहों की संख्या बढ़ने के साथ कपड़ों की खरीदारी में और तेजी आने की उम्मीद है।