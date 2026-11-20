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उपायुक्त को दी शिकायत में कृष्णा ने बताया कि 15 नवंबर को वह अपने घर से दूसरे प्लॉट की तरफ कूड़ा डालकर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। उस समय उसका पति खेत में गया हुआ था। महिला ने शिकायत में बताया कि जब वह घर पहुंची तो दरवाजा खुला मिला और कमरे में रखे बॉक्स का ताला टूटा हुआ था। बक्से में रखे 20 हजार रुपये भी गायब मिले।महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपियों से रुपये निकालने के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने शिकायत में बताया कि आरोपी पहले भी कई बार उनके साथ ऐसी घटनाएं कर चुके हैं।