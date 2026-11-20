Charkhi Dadri News: महिला ने मारपीट कर कपड़े फाड़ने और घर से 20 हजार रुपये चोरी करने का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 20 Nov 2026 02:09 AM IST
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चरखी दादरी। गांव कमोद निवासी महिला ने कुछ लोगों पर उसके साथ मारपीट करने, गाली-गलौज कर कपड़े फाड़ने और घर से 20 हजार रुपये चोरी करने का आरोप लगाया है। महिला ने उपायुक्त को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने और परिवार की जान-माल की सुरक्षा करवाने की मांग की है।
उपायुक्त को दी शिकायत में कृष्णा ने बताया कि 15 नवंबर को वह अपने घर से दूसरे प्लॉट की तरफ कूड़ा डालकर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। उस समय उसका पति खेत में गया हुआ था। महिला ने शिकायत में बताया कि जब वह घर पहुंची तो दरवाजा खुला मिला और कमरे में रखे बॉक्स का ताला टूटा हुआ था। बक्से में रखे 20 हजार रुपये भी गायब मिले।
महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपियों से रुपये निकालने के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने शिकायत में बताया कि आरोपी पहले भी कई बार उनके साथ ऐसी घटनाएं कर चुके हैं।
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उपायुक्त को दी शिकायत में कृष्णा ने बताया कि 15 नवंबर को वह अपने घर से दूसरे प्लॉट की तरफ कूड़ा डालकर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। उस समय उसका पति खेत में गया हुआ था। महिला ने शिकायत में बताया कि जब वह घर पहुंची तो दरवाजा खुला मिला और कमरे में रखे बॉक्स का ताला टूटा हुआ था। बक्से में रखे 20 हजार रुपये भी गायब मिले।
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महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपियों से रुपये निकालने के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने शिकायत में बताया कि आरोपी पहले भी कई बार उनके साथ ऐसी घटनाएं कर चुके हैं।
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