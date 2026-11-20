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उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में निवेश लाने का झूठा दावा करते हैं जिस क्षेत्र में ऑटोमोबाइल को बढ़ावा दिया जा सकता है वहां सीएम कपड़ा और हीरा व्यापार को बढ़ावा देने की बेतुकी बातें करते हैं।वीरवार को जेजेपी प्रमुख डॉ. अजय सिंह चौटाला, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा दादरी जिले में महेंद्रगढ़ रैली का न्योता देने आए थे।डॉ. चौटाला ने कहा कि आज सबको मिलकर भाजपा को जवाब देना चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि छह दिसंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर अहीरवाल की धरा महेंद्रगढ़ में होने वाली जन-जन अधिकार रैली में जजपा कार्यकर्ता संगठित होकर अपनी ताकत को दर्शाएं ताकि इसका चुनावों में जेजेपी को फायदा मिल सके और प्रदेश में बदलाव लाया जा सके। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब नहीं, बल्कि गायब हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना सीएम के कार्यक्रम पंजाब में होते हैं। मंडियों में किसानों को फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा ने कहा कि सरकार की खराब नीतियों के कारण देश के आम नागरिकों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और देश की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है।इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी, जिलाध्यक्ष रविंद्र चरखी, जिला प्रभारी ऋषिपाल उमरवास, पूर्व विधायक राजदीप फोगाट, किसान सैल प्रदेश अध्यक्ष नरेश द्वारका, सज्जन बलाली, हलका अध्यक्ष विजय, राकेश कलकल, प्रवक्ता राजेंद्र हुई आदि उपस्थित रहे।