Charkhi Dadri News: पंकज हत्याकांड में दूसरा आरोपी दीपक गिरफ्तार, रिमांड पर लिया
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 29 Aug 2026 12:56 AM IST
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चरखी दादरी। ढाणी फोगाट रोड स्थित प्रेमनगर क्षेत्र में दिनदहाड़े मोटरसाइकिल सवार पंकज की हत्या के मामले में दादरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक गांव मारोत, थाना बेरी, जिला झज्जर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है।
मामला 25 जुलाई 2026 का है। मृतक पंकज पुत्र रमेश निवासी सुनारिया कलां, जिला रोहतक अपनी मां बीरमती के साथ मोटरसाइकिल पर ढाणी फोगाट की ओर जा रहा था। प्रेमनगर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद मां-बेटे सड़क पर गिर गए। आरोप है कि स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी पीछे लेकर पंकज को दोबारा टक्कर मारी। इसके बाद स्कॉर्पियो से रोबिन और उसका एक साथी नीचे उतरे तथा पंकज पर पिस्तौल से फायरिंग की। वारदात में पंकज की मौत हो गई जबकि उसकी मां बीरमती घायल हो गई।
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घटना के दौरान स्कॉर्पियो का बंपर और नंबर प्लेट टूटकर मौके पर गिर गए थे। पुलिस ने मौके से नंबर प्लेट समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य कब्जे में लिए थे। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी रोबिन को गिरफ्तार कर पांच दिन के पुलिस रिमांड पर ले चुकी है।
वीरवार को थाना शहर दादरी के एसआई जीतराम ने कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है।
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मामला 25 जुलाई 2026 का है। मृतक पंकज पुत्र रमेश निवासी सुनारिया कलां, जिला रोहतक अपनी मां बीरमती के साथ मोटरसाइकिल पर ढाणी फोगाट की ओर जा रहा था। प्रेमनगर क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
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टक्कर के बाद मां-बेटे सड़क पर गिर गए। आरोप है कि स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी पीछे लेकर पंकज को दोबारा टक्कर मारी। इसके बाद स्कॉर्पियो से रोबिन और उसका एक साथी नीचे उतरे तथा पंकज पर पिस्तौल से फायरिंग की। वारदात में पंकज की मौत हो गई जबकि उसकी मां बीरमती घायल हो गई।
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घटना के दौरान स्कॉर्पियो का बंपर और नंबर प्लेट टूटकर मौके पर गिर गए थे। पुलिस ने मौके से नंबर प्लेट समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य कब्जे में लिए थे। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी रोबिन को गिरफ्तार कर पांच दिन के पुलिस रिमांड पर ले चुकी है।
वीरवार को थाना शहर दादरी के एसआई जीतराम ने कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है।