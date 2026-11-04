कांग्रेस का चौपाल कार्यक्रम अब ब्लॉक और बूथ स्तर तक होगा : शर्मा

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सुनीता शर्मा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होकर रहेगा। लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई कांग्रेस निरंतर जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि चौपाल कार्यक्रम को अब ब्लॉक और बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आम जनता को वोट के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक किया जा सके। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और जनता के अधिकारों को बचाने की है।जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों को जनता के सामने उठाकर सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा सरकार लोकतंत्र से जुड़े सवालों पर घिर चुकी है। आज सत्ता में रहते हुए भी उन्हें लोकतंत्र बचाने के सवालों पर सफाई देनी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के वोट की ताकत, संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। इस अवसर पर डॉ. पूनम चौहान,पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रणसिंह मान, पूर्व विधायक सोमवीर सिंह, पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान, पूर्व विधायक कर्नल रघबीर सिंह छिल्लर, मनीषा सांगवान, राजू मान, रणधीर घिकाड़ा, दलबीर गांधी, डॉ. विजय मंदोला आदि उपस्थित रहे।