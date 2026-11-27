Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 27 Nov 2026 09:24 PM IST
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प्रवेश परीक्षा
दादरी : शहर के राकवमावि में जेएनवी प्रवेश परीक्षा सुबह 11.30 बजे।
बाढड़ : बाढड़ा राकवमावि में जेएनवी प्रवेश परीक्षा सुबह 11.30 बजे।
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धर्मकर्म
गौरी शंकर मंदिर : शहर के हरिनगर स्थित गौरी शंकर मंदिर में तुलसी विवाह सुबह 11.30 बजे।
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श्रीमद्भागवत कथा
ब्राह्मणभवन : शहर के ब्राह्मणभवन के सभागार में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
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दादरी : शहर के राकवमावि में जेएनवी प्रवेश परीक्षा सुबह 11.30 बजे।
बाढड़ : बाढड़ा राकवमावि में जेएनवी प्रवेश परीक्षा सुबह 11.30 बजे।
धर्मकर्म
गौरी शंकर मंदिर : शहर के हरिनगर स्थित गौरी शंकर मंदिर में तुलसी विवाह सुबह 11.30 बजे।
श्रीमद्भागवत कथा
ब्राह्मणभवन : शहर के ब्राह्मणभवन के सभागार में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 2 बजे।