नगर में आज : -
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 25 Nov 2026 08:06 PM IST
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खेलकूद
स्कूल : एससीआर स्कूल में खंडस्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
बाढड़ा : बाढड़ा उपमंडल कार्यालय में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
रात्रि ठहराव
बिलावल : गांव बिलावल में जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव शाम 6 बजे।
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स्कूल : एससीआर स्कूल में खंडस्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
बाढड़ा : बाढड़ा उपमंडल कार्यालय में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
रात्रि ठहराव
बिलावल : गांव बिलावल में जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव शाम 6 बजे।