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पीएम श्री कन्या स्कूल : शहर के पीएम श्री कन्या स्कूल में योग प्रशिक्षण शिविर सुबह 8.50 बजे ।

जागरूकता कार्यक्रम

स्कूल : पुलिस की ओर से कई गांव के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

युवा महोत्सव

सभागार : जनता कॉलेज सभागार में युवा महोत्सव सुबह 10 बजे।

योग प्रशिक्षण