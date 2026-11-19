नगर में आज : -
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 19 Nov 2026 08:11 PM IST
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योग प्रशिक्षण
पीएम श्री कन्या स्कूल : शहर के पीएम श्री कन्या स्कूल में योग प्रशिक्षण शिविर सुबह 8.50 बजे ।
जागरूकता कार्यक्रम
स्कूल : पुलिस की ओर से कई गांव के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
युवा महोत्सव
सभागार : जनता कॉलेज सभागार में युवा महोत्सव सुबह 10 बजे।
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पीएम श्री कन्या स्कूल : शहर के पीएम श्री कन्या स्कूल में योग प्रशिक्षण शिविर सुबह 8.50 बजे ।
जागरूकता कार्यक्रम
स्कूल : पुलिस की ओर से कई गांव के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
युवा महोत्सव
सभागार : जनता कॉलेज सभागार में युवा महोत्सव सुबह 10 बजे।