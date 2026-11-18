नगर में आज : -
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 18 Nov 2026 08:58 PM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
अभियान
स्कूल : पुलिस की ओर से विभिन्न गांव के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम
नागरिक अस्पताल : नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का मॉपअप कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
युवा महोत्सव
सभागार : जनता कॉलेज सभागार में युवा महोत्सव सुबह 10 बजे ।
सम्मेलन
लोहारू रोड : शहर के लोहारू रोड स्थित रिसोर्ट में जजपा सम्मेलन दोपहर 2 बजे।
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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
अभियान
स्कूल : पुलिस की ओर से विभिन्न गांव के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम
नागरिक अस्पताल : नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का मॉपअप कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
युवा महोत्सव
सभागार : जनता कॉलेज सभागार में युवा महोत्सव सुबह 10 बजे ।
सम्मेलन
लोहारू रोड : शहर के लोहारू रोड स्थित रिसोर्ट में जजपा सम्मेलन दोपहर 2 बजे।