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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।

अभियान

स्कूल : पुलिस की ओर से विभिन्न गांव के स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

कार्यक्रम

नागरिक अस्पताल : नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का मॉपअप कार्यक्रम सुबह 10 बजे।

युवा महोत्सव

सभागार : जनता कॉलेज सभागार में युवा महोत्सव सुबह 10 बजे ।

सम्मेलन

लोहारू रोड : शहर के लोहारू रोड स्थित रिसोर्ट में जजपा सम्मेलन दोपहर 2 बजे।

समाधान शिविर